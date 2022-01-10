Депутат Госдумы предложила ввести ограничения на салюты

Использование пиротехники в праздники в России необходимо ограничить. Такое заявление сделала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Среди возможных мер, позволяющих оградить граждан от постоянной канонады петард, шутих и салютов под окном, предлагается установление на уровне субъектов РФ временного окна для использования пиротехнических средств. Разрешить применение пиротехники в определенное региональными законами или подзаконными нормативными актами время», — письмо об этом Лантратова направила врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, пишет ТАСС.
Депутат пожаловалась, что из-за частого использования пиротехники выходить гулять с маленькими детьми — опасно. По ее словам, дети очень пугаются громких звуков. «Я здесь выступаю как мать. В новогодние праздники с маленьким ребенком бывает страшно порой выходить на улицу в городе из-за постоянных взрывов петард», — отметила она в обращении. Кроме того, Лантратова обратилась с просьбой усилить контроль за продажей пиротехники в регионах, отмечает VSE42.Ru.
Использование пиротехники в праздники в России необходимо ограничить. Такое заявление сделала первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Среди возможных мер, позволяющих оградить граждан от постоянной канонады петард, шутих и салютов под окном, предлагается установление на уровне субъектов РФ временного окна для использования пиротехнических средств. Разрешить применение пиротехники в определенное региональными законами или подзаконными нормативными актами время», — письмо об этом Лантратова направила врио главы МЧС РФ Александру Чуприяну, пишет ТАСС. Депутат пожаловалась, что из-за частого использования пиротехники выходить гулять с маленькими детьми — опасно. По ее словам, дети очень пугаются громких звуков. «Я здесь выступаю как мать. В новогодние праздники с маленьким ребенком бывает страшно порой выходить на улицу в городе из-за постоянных взрывов петард», — отметила она в обращении. Кроме того, Лантратова обратилась с просьбой усилить контроль за продажей пиротехники в регионах, отмечает VSE42.Ru.