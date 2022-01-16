Госуслуги попросили россиян самим бороться с QR-мошенниками

Портал «Госуслуги» разослал предупреждение о случаях мошенничества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский портал «Госуслуги» разослал предупреждение пользователям о мошенниках, которые звонят по телефону россиянам и предлагают привязать QR-код к аккаунту. Клиентам портала советуют «использовать дополнительные способы защиты данных».

В сообщении отмечается, что сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают информацию о кодах из СМС сообщений. Помимо этого, клиентам портала порекомендовали настроить контрольный вопрос и включить вход по СМС.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что в России мошенники звонят по телефону россиянам и предлагают привязать QR-код к странице пользователя на портале «Госуслуги». Так они получают доступ к данным.

Скриншот портала Госуслуг