ВТБ повысил ставки по ипотеке

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ВТБ принял решение повысить ставки по жилищным кредитам вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ Фото:

Банк ВТБ сообщил о повышении ипотечной ставки в 2022 году на 1 процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию URA.RU.

В ВТБ приняли решение о повышении ставки из-за резких изменений ключевой ставки ЦБ РФ, которая по итогам 2021 года достигла 8,5%. В банке отметили, что участников госпрограмм повышение ставок не коснется.

В связи с тем, что ипотечная ставка достигла двузначных значений, член правления ВТБ призвал принять решение о модернизации госипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. «На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года», — прокомментировал член правления банка.

Ранее аналитики предрекли повышение ипотечных ставок из-за изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Эксперты подсчитали, что стандартные программы ипотеки станут двузначными, а стоимость отдельных категорий потребкредитов выйдет за 25%.

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Банк ВТБ сообщил о повышении ипотечной ставки в 2022 году на 1 процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба банка. «С 11 января ВТБ повышает ставки в рамках базовых программ по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут — утвержденная ставка будет актуальна в течение всего срока действия решения», — говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию URA.RU. В ВТБ приняли решение о повышении ставки из-за резких изменений ключевой ставки ЦБ РФ, которая по итогам 2021 года достигла 8,5%. В банке отметили, что участников госпрограмм повышение ставок не коснется. В связи с тем, что ипотечная ставка достигла двузначных значений, член правления ВТБ призвал принять решение о модернизации госипотеки для поддержки социально значимых категорий населения и жителей моногородов. «На наш взгляд, решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года», — прокомментировал член правления банка. Ранее аналитики предрекли повышение ипотечных ставок из-за изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Эксперты подсчитали, что стандартные программы ипотеки станут двузначными, а стоимость отдельных категорий потребкредитов выйдет за 25%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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