Лавров объяснил, чего Россия хочет от США

Сергей Лавров обратил внимание, что у РФ есть свои интересы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Россия хочет от США равноправных отношений. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — сказал Сергей Лавров в программе «Воскресное время» на «Первом канале», передает РИА «Новости».

По его словам, у РФ свои интересы, как и у США. Россия не хочет, чтобы ущемлялась ее безопасность, заявил глава МИД.

Россия в конце декабря предоставила США проект соглашения по безопасности между НАТО и Москвой. Россия хочет, чтобы стороны договора отказались разворачивать ядерное оружие за границей и ликвидировали ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди требований Москвы — нерасширение альянса на восток, НАТО также не должны включать в состав бывшие союзные республики. В организации готовы к переговорам и согласны не размещать войска на Украине, цитирует «Общественное телевидение России» генсека НАТО Йенса Столтенберга. Президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ответ США и НАТО.