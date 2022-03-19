ЕС хочет направить санкционное имущество россиян в помощь Украине

19 марта 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

ЕС хочет направить арестованное имущество россиян на Украину Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Евросоюза изучают возможность использования имущества попавших под санкции российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в ЕС. «‎Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских бизнесменов, попавших под санкции, для финансирования усилий Украины по восстановлению войны», — пишет издание. Уточняется, что идея находится на стадии обсуждения. «‎Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном итоге должно быть принято государствами-членами», — добавили авторы. ‎ После начала спецоперации на Украине Западные страны начали вводить санкции в отношении российского бизнеса и физлиц. Стали известны случаи арестов имущества олигархов. В частности, правительство США объявили охоту на яхты российских олигархов. Сообщалось, что программа вознаграждений за возвращение активов предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с правительством Российской Федерации». Человек может получить сумму, эквивалентную 500 млн рублей за сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Евросоюза изучают возможность использования имущества попавших под санкции российских бизнесменов для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники в ЕС. «‎Чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов российских бизнесменов, попавших под санкции, для финансирования усилий Украины по восстановлению войны», — пишет издание. Уточняется, что идея находится на стадии обсуждения. «‎Любое решение о том, как обращаться с активами, в конечном итоге должно быть принято государствами-членами», — добавили авторы. ‎ После начала спецоперации на Украине Западные страны начали вводить санкции в отношении российского бизнеса и физлиц. Стали известны случаи арестов имущества олигархов. В частности, правительство США объявили охоту на яхты российских олигархов. Сообщалось, что программа вознаграждений за возвращение активов предложит финансовую премию тем, кто окажет содействие министерству финансов в поисках активов, «связанных с правительством Российской Федерации». Человек может получить сумму, эквивалентную 500 млн рублей за сведения, которые приведут к аресту, или конфискации имущества.