19 мая 2025

Бегун Заборский: организаторы хотели ратифицировать рекорд на ультрамарафоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Мировой рекорд Заборского отказались признавать из-за флага России
Мировой рекорд Заборского отказались признавать из-за флага России Фото:

Победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский заявил, что не жалеет о своем решении финишировать с российским флагом, несмотря на то, что из-за этого его мировой рекорд не был ратифицирован Международной ассоциацией сверхмарафонцев (IAU). Об этом сообщают СМИ.

«Нисколько не жалею. Я горжусь тем, что представляю нашу страну. Впереди еще очень много интересных стартов. Надо верить в себя, свои силы и всегда идти за мечтой, несмотря на все преграды», — поделился спортсмен в интервью агентству ТАСС.

В начале мая Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции», установив новый рекорд на дистанции 1047,5 километра. Завершая забег, спортсмен пересек финишную линию с российским флагом в руках. В связи с этим, IAU отказалась засчитать мировой рекорд, мотивируя свое решение тем, что спортсмен использовал символику России. Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пояснил, что выходя на старт, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. Тем не менее, руководствуясь лучшими патриотическими чувствами, Заборский решил их нарушить.

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Победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский заявил, что не жалеет о своем решении финишировать с российским флагом, несмотря на то, что из-за этого его мировой рекорд не был ратифицирован Международной ассоциацией сверхмарафонцев (IAU). Об этом сообщают СМИ. «Нисколько не жалею. Я горжусь тем, что представляю нашу страну. Впереди еще очень много интересных стартов. Надо верить в себя, свои силы и всегда идти за мечтой, несмотря на все преграды», — поделился спортсмен в интервью агентству ТАСС. В начале мая Заборский стал победителем ультрамарафона «Шесть дней Франции», установив новый рекорд на дистанции 1047,5 километра. Завершая забег, спортсмен пересек финишную линию с российским флагом в руках. В связи с этим, IAU отказалась засчитать мировой рекорд, мотивируя свое решение тем, что спортсмен использовал символику России. Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пояснил, что выходя на старт, спортсмен должен был ознакомиться с правилами. Тем не менее, руководствуясь лучшими патриотическими чувствами, Заборский решил их нарушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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