Трамп: после завершения конфликта на Украине РФ начнет крупную торговлю с США

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Трамп поговорил с Путиным
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новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в конструктивном ключе, и стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений после завершения конфликта на Украине.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая „кровавняня“ закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Штатов отметил, что считает перспективы экономического сотрудничества между двумя странами значительными и выразил готовность поддерживать такие инициативы в будущем. Он также подчеркнул, что открытие торговых возможностей с Россией может способствовать восстановлению мировой экономики после затяжного конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. По окончании беседы глава российского государства выступил с заявлением для прессы. Переговоры длились более двух часов и были охарактеризованы как обстоятельные, откровенные и исключительно конструктивные. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в конструктивном ключе, и стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений после завершения конфликта на Украине. «Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая „кровавняня“ закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Глава Штатов отметил, что считает перспективы экономического сотрудничества между двумя странами значительными и выразил готовность поддерживать такие инициативы в будущем. Он также подчеркнул, что открытие торговых возможностей с Россией может способствовать восстановлению мировой экономики после затяжного конфликта. Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. По окончании беседы глава российского государства выступил с заявлением для прессы. Переговоры длились более двух часов и были охарактеризованы как обстоятельные, откровенные и исключительно конструктивные. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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