Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Израиле

20 апреля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков говорит, что Израиль не в первый раз предлагает свои услуги по организации переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Иерусалиме. Об готовности Израиля организовать такие переговоры заявлял посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Израиль не первый раз сигнализирует о готовности принять такую встречу. Мы много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в разговоре с ТАСС 20 апреля заявил, что его страна готова организовать такую же встречу двух президентов, какую проводила Турция. Тем не менее, он признал, что решение о встрече должны принять сами лидеры государств. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, этот шаг был вынужденным, поскольку киевский режим не хотел мирным путем решать проблему жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам и геноциду, и игнорировал Минские соглашения. Переговоры сторон стартовали практически сразу же, однако добиться адекватного ответа от украинских властей пока не удалось. Украинская сторона признала, что все ее действия контролируются западными партнерами. На переговорах в Стамбуле Украина сначала отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, но впоследствии изменила свое решение. После этого Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Иерусалиме. Об готовности Израиля организовать такие переговоры заявлял посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. «Израиль не первый раз сигнализирует о готовности принять такую встречу. Мы много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в разговоре с ТАСС 20 апреля заявил, что его страна готова организовать такую же встречу двух президентов, какую проводила Турция. Тем не менее, он признал, что решение о встрече должны принять сами лидеры государств. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, этот шаг был вынужденным, поскольку киевский режим не хотел мирным путем решать проблему жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам и геноциду, и игнорировал Минские соглашения. Переговоры сторон стартовали практически сразу же, однако добиться адекватного ответа от украинских властей пока не удалось. Украинская сторона признала, что все ее действия контролируются западными партнерами. На переговорах в Стамбуле Украина сначала отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, но впоследствии изменила свое решение. После этого Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной.