Региону РФ предрекли скорую отмену прямых губернаторских выборов

Во Владимирской области могут отменить прямые выборы губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фракция «Единой России» в Законодательном собрании Владимирской области в ближайшее время запустит процедуру отмены прямых выборов губернатора, запланированных на сентябрь 2022 года. С таким прогнозом выступил первый секретарь Владимирского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Антон Сидорко со ссылкой на собственные источники. По мнению политика, это может произойти уже в ближайшие дни.

«Областной парламент, где у „Единой России“ большинство, перейдет на систему избрания губернатора депутатами ЗакСобрания — это позволяет федеральный закон „Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти“», — передает слова Сидорко портал «Зебра-ТВ». По словам политика, он «готов публично поспорить на щелбан с любым из единороссов, что в ближайшее время изменения будут внесены».

Предполагается, что с предложением сменить схему избрания губернатора Владимирской области выступит не «Единая Россия», а региональная Общественная палата. «С большой долей вероятности это будут не сами единороссы, так как это неэтично, указывает источник: нынешний глава региона и основной кандидат Александр Авдеев — секретарь регионального отделения „Единой Росси“», — пояснил источник издания, знакомый с положением дел во фракции «Единой России».

URA.RU направило запросы в пресс-службу «Единой России» и Общественную палату региона. На момент публикации ответы не поступили.

Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта. По разным версиям, голосование может быть перенесено позже сентября, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ. Комментируя информацию, в Кремле заявляли, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». Калининградский губернатор Антон Алиханов публично заявлял о том, что считает, что руководитель региона должен избираться на всенародном голосовании.

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