Российский губернатор выступил против отмены прямых выборов

20 апреля 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Антон Алиханов высказался в поддержку прямых губернаторских выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Калининградской области Антон Алиханов, у которого в этом году истекают полномочия, выступил за сохранение прямых губернаторских выборов. По мнению чиновника, власть всенародно избранного политика ценится выше, чем назначенного. «Со мной [тема отмены прямых выборов] не обсуждается. Но если вы спросите мое личное мнение, я хотел бы [именно] переизбраться. Мне кажется, что власть, подтвержденная выбором народа, а не как сейчас обсуждается — полученная через голосование заксобрания, облдумы — она для любого политика ценна, важна», — заявил Алиханов в интервью РИА «Новости». Губернатор заметил, что предположить, какая схема выборов будет выбрана в итоге, ему сложно: «Ситуация может быть разная». И повторил, что хотел бы участвовать в электоральной кампании и «быть избранным в честной борьбе». Вместе с Алихановым в этом году полномочия истекают еще у 11 губернаторов, в том числе, у главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта. По разным версиям, голосование может быть перенесено позже сентября, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ. Комментируя информацию, в Кремле заявляли, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». По данным URA.RU, в администрации президента РФ ведутся тяжелейшие споры о будущем выборов. Дискуссию между собой ведут два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. Окончательного решения, как проводить выборы, нет до сих пор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Калининградской области Антон Алиханов, у которого в этом году истекают полномочия, выступил за сохранение прямых губернаторских выборов. По мнению чиновника, власть всенародно избранного политика ценится выше, чем назначенного. «Со мной [тема отмены прямых выборов] не обсуждается. Но если вы спросите мое личное мнение, я хотел бы [именно] переизбраться. Мне кажется, что власть, подтвержденная выбором народа, а не как сейчас обсуждается — полученная через голосование заксобрания, облдумы — она для любого политика ценна, важна», — заявил Алиханов в интервью РИА «Новости». Губернатор заметил, что предположить, какая схема выборов будет выбрана в итоге, ему сложно: «Ситуация может быть разная». И повторил, что хотел бы участвовать в электоральной кампании и «быть избранным в честной борьбе». Вместе с Алихановым в этом году полномочия истекают еще у 11 губернаторов, в том числе, у главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта. По разным версиям, голосование может быть перенесено позже сентября, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ. Комментируя информацию, в Кремле заявляли, что в руководстве страны «пока никаких решений не принималось». По данным URA.RU, в администрации президента РФ ведутся тяжелейшие споры о будущем выборов. Дискуссию между собой ведут два лагеря — сторонники отмены всенародного голосования и приверженцы его сохранения. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Одно время считалось, что верх одерживает первый лагерь, затем преимущество перехватили оппоненты. Окончательного решения, как проводить выборы, нет до сих пор.