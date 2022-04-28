Диетолог рассказал, какое мясо полезно для человека

28 апреля 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

Диетологи советуют воздержаться от употребления мяса каждый день Фото: Александр Мамаев © URA.RU Виды мяса для человека условно можно разделить на «хорошее» и «плохое», однако употреблять даже «хорошее» мясо каждый день не стоит — могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом заявил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. «Животный белок должен составлять в рационе человека в среднем 15 процентов от суточной калорийности. Это от 50 до 150 граммов мяса в сутки. Но нужно уменьшать количество красного мяса — говядины, свинины, баранины, — в котором содержится много „плохих“ жиров. Его рекомендуется есть раз в неделю, а то и раз в месяц», — заявил он в интервью радио Sputnik. Частое употребление красного мяса с «плохими» жирами может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, считает Бобровский. Он рекомендовал отдать предпочтение мясу с низким содержанием жира — например, ягнятине или птице. Заменить животный белок можно растительным — он содержится в грибах и сое. Также можно употреблять рыбу и морепродукты, где белок практически идентичен мясному. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Виды мяса для человека условно можно разделить на «хорошее» и «плохое», однако употреблять даже «хорошее» мясо каждый день не стоит — могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом заявил врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. «Животный белок должен составлять в рационе человека в среднем 15 процентов от суточной калорийности. Это от 50 до 150 граммов мяса в сутки. Но нужно уменьшать количество красного мяса — говядины, свинины, баранины, — в котором содержится много „плохих“ жиров. Его рекомендуется есть раз в неделю, а то и раз в месяц», — заявил он в интервью радио Sputnik. Частое употребление красного мяса с «плохими» жирами может привести к развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, считает Бобровский. Он рекомендовал отдать предпочтение мясу с низким содержанием жира — например, ягнятине или птице. Заменить животный белок можно растительным — он содержится в грибах и сое. Также можно употреблять рыбу и морепродукты, где белок практически идентичен мясному.