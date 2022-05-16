В РАН обвинили США в переманивании лучших российских ученых

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Александр Сергеев заявил, что США пытаются переманить ученых, чтобы остановить развитие РФ Фото:

США пытаются переманить российских ученых. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Московского академического экономического форума.

«Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Они готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в критических направлениях, которые должны обеспечить наше технологическое развитие», — отмечает Сергеев, трансляция ведется на сайте форума.

Он призвал противостоять попыткам Запада заполучить ученых из России. По его словам, это является частью плана по научно-технологическому занавесу, который пытаются опустить над РФ.

Ранее президент США Джо Байден направил в конгресс США предложение о том, чтобы упростить выдачу американских виз российским ученым, пишет RT. Белый дом намерен лишить РФ специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики, передает «Национальная служба новостей».

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США пытаются переманить российских ученых. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Московского академического экономического форума. «Мы видим, какие усилия принимаются в США не только по ограничению международного сотрудничества в науке, но и по зазыву российских ученых. Они готовы сейчас с распростертыми объятиями принимать наших российских ученых в критических направлениях, которые должны обеспечить наше технологическое развитие», — отмечает Сергеев, трансляция ведется на сайте форума. Он призвал противостоять попыткам Запада заполучить ученых из России. По его словам, это является частью плана по научно-технологическому занавесу, который пытаются опустить над РФ. Ранее президент США Джо Байден направил в конгресс США предложение о том, чтобы упростить выдачу американских виз российским ученым, пишет RT. Белый дом намерен лишить РФ специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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