Усманов и Винер разводятся после 30 лет брака

Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году
Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись со своей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Информация об этом появилась на картотеке мировых судей Москвы. Усманов и Винер решили расторгнуть брак спустя 30 лет совместной жизни.
«Истец: Усманов Алишер Бурханович. Ответчик: Винер-Усманова Ирина Александровна. Категория дела: О расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей», — сообщается в карточке судебного дела.
Судебное заседание назначено на 7 июля. Его рассмотрит мировой судья района Крылатской в Москве. Усманов и Винер решили расторгнуть брак после 30 лет совместной жизни — они поженились в 1992 году. У супругов нет общих детей.
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