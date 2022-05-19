Усманов и Винер разводятся после 30 лет брака

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Алишер Усманов и Ирина Винер поженились в 1992 году Фото:

Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись со своей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Информация об этом появилась на картотеке мировых судей Москвы. Усманов и Винер решили расторгнуть брак спустя 30 лет совместной жизни.

«Истец: Усманов Алишер Бурханович. Ответчик: Винер-Усманова Ирина Александровна. Категория дела: О расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей», — сообщается в карточке судебного дела.

Судебное заседание назначено на 7 июля. Его рассмотрит мировой судья района Крылатской в Москве. Усманов и Винер решили расторгнуть брак после 30 лет совместной жизни — они поженились в 1992 году. У супругов нет общих детей.

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Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись со своей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой. Информация об этом появилась на картотеке мировых судей Москвы. Усманов и Винер решили расторгнуть брак спустя 30 лет совместной жизни. «Истец: Усманов Алишер Бурханович. Ответчик: Винер-Усманова Ирина Александровна. Категория дела: О расторжении брака супругов — бездетных или имеющих взрослых детей», — сообщается в карточке судебного дела. Судебное заседание назначено на 7 июля. Его рассмотрит мировой судья района Крылатской в Москве. Усманов и Винер решили расторгнуть брак после 30 лет совместной жизни — они поженились в 1992 году. У супругов нет общих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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