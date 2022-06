The Hill: США изолировали сами себя, а не Россию

Из 195 стран мира только 65 согласились поддержать санкции США против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономические санкции сделали США одной из самых изолированных стран в мире. Такое мнение высказал обозреватель The Hill, научный сотрудник Института столетия Колорадского христианского университета Уильям Молони. По его словам, страны, против которых США вводят санкции, представляют мощный политический блок, в то время как поддерживают ограничения меньше половины государств в мире. «Ярким примером отказа от предположений о доминировании США стал саммит G20, когда делегация США отказалась слушать выступление российского представителя, и только три из девятнадцати других делегаций последовали ее примеру. Все это говорит любому объективному наблюдателю, что не Россия является самой изолированной сверхдержавой в мире, а, возможно, сами Соединенные Штаты», — пишет Уильям Молони в колонке для The Hill. Обозреватель напомнил, что только 65 стран мира согласились поддержать антироссийские санкции США. При этом остальные 130, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику, Индонезию, большую часть Азии, Африки и Латинской Америки, не присоединились к ним. Молони считает, что американцы собираются «отречься» от своего правительства, поскольку США находятся на той или иной степени экономического кризиса. «Их высшим приоритетом является восстановление собственной экономики и восстановление быстро разрушающейся американской мечты», — заявил обозреватель. Минфин США принял новый пакет санкций в отношении России 2 мая. Под ограничительные меры ведомства попали официальные лица РФ, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает «Национальная служба новостей». Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом.

