Владимир Зеленский недавно посетил Лисичанск Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая в своих соцсетях.

«[Приехал] увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — написала Безуглая, объясняя причины приезда Зеленского. Также она сообщила, что во время своего визита Зеленский попал под обстрел.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявил президент РФ, ее основные цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь населению Донбасса. Российские военные освободили почти всю территорию ЛНР, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

Фото: соцсети Марьяны Безуглой

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