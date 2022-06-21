Посол РФ не исключил разрыва отношений с Великобританией

21 июня 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Российский посол сообщил, что отношениям с Британией некуда падать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отношения России и Великобритании близки к разрыву, но пока об этом нет речи. Об этом заявил российский посол в Великобритании Борис Келин. «Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал Келин в эфире «Соловьев Live». По его словам, в Британии выступают за сохранение взаимоотношений. Ранее Келину запретили посещать британский парламент. Он отметил, что это не нанесет ущерба работе, передает «Федеральное агентство новостей». Британия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. В британском МИД заявили, что и дальше планируют вводить антироссийские ограничения и поддерживать Украину. В марте Келин говорил, что не считает возможным разрыв отношений с Лондоном, сообщает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отношения России и Великобритании близки к разрыву, но пока об этом нет речи. Об этом заявил российский посол в Великобритании Борис Келин. «Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал Келин в эфире «Соловьев Live». По его словам, в Британии выступают за сохранение взаимоотношений. Ранее Келину запретили посещать британский парламент. Он отметил, что это не нанесет ущерба работе, передает «Федеральное агентство новостей». Британия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. В британском МИД заявили, что и дальше планируют вводить антироссийские ограничения и поддерживать Украину. В марте Келин говорил, что не считает возможным разрыв отношений с Лондоном, сообщает RT.