Посол РФ не исключил разрыва отношений с Великобританией

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, флаг великобритании, посольство великобритании, юнион джек, британский флаг
Российский посол сообщил, что отношениям с Британией некуда падать Фото:

Отношения России и Великобритании близки к разрыву, но пока об этом нет речи. Об этом заявил российский посол в Великобритании Борис Келин.

«Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал Келин в эфире «Соловьев Live». По его словам, в Британии выступают за сохранение взаимоотношений.

Ранее Келину запретили посещать британский парламент. Он отметил, что это не нанесет ущерба работе, передает «Федеральное агентство новостей». Британия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. В британском МИД заявили, что и дальше планируют вводить антироссийские ограничения и поддерживать Украину. В марте Келин говорил, что не считает возможным разрыв отношений с Лондоном, сообщает RT.

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Отношения России и Великобритании близки к разрыву, но пока об этом нет речи. Об этом заявил российский посол в Великобритании Борис Келин. «Ниже, наверное, только разрыв отношений. Я так понимаю, что сейчас об этом речи нет. Год назад мы говорили, что это низшая точка и наши отношения находятся на нуле, но оказывается, можно еще меньше сделать, без сомнения», — сказал Келин в эфире «Соловьев Live». По его словам, в Британии выступают за сохранение взаимоотношений. Ранее Келину запретили посещать британский парламент. Он отметил, что это не нанесет ущерба работе, передает «Федеральное агентство новостей». Британия ввела санкции против России из-за спецоперации на Украине. В британском МИД заявили, что и дальше планируют вводить антироссийские ограничения и поддерживать Украину. В марте Келин говорил, что не считает возможным разрыв отношений с Лондоном, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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