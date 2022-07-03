Олег Морозов призвал власти РФ ударить по центрам принятия решений в Киеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Киеве не должно быть места, где принимаются решения о ракетных атаках на гражданские объекты в России, «есть три цели в Киеве» — Офис президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада Украины, Генеральный штаб ВСУ. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Ночной удар по жилым кварталам Белгорода снимает, на мой взгляд, вопрос о правомочности ответного удара по „центрам принятия решений“. Полагаю, что в городе Киев не должно быть места, где принимаются решения о ракетных атаках на гражданские объекты в России», — написал Морозов в своем telegram-канале.

Он считает, что к таковым относятся: Офис президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада Украины, Генеральный штаб ВСУ. Одновременно депутат заявил, что хочет «доброго подарка» ко дню независимости США и дню украинской полиции. По его мнению, в этом случае 4 июля станет «по-настоящему праздничным днем!».

Военнослужащие Украины (ВСУ) обстреляли Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Об этом сообщалось в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате серии взрывов в городе три человека погибли, четыре получили ранения. Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о попытке ВСУ атаковать город.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Путин отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!