Собянин переименовал площадь у посольства Британии в честь ЛНР

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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей, лидеры россии
Мэр Москвы подписал указ о переименовании площади возле британского посольства Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы.

Городские власти отметили, что инициатива наименования принадлежит депутатам Московской городской думы. Кроме того, в администрацию поступали аналогичные обращения граждан, отметили в пресс-службе.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. «Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы. Городские власти отметили, что инициатива наименования принадлежит депутатам Московской городской думы. Кроме того, в администрацию поступали аналогичные обращения граждан, отметили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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