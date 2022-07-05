Собянин переименовал площадь у посольства Британии в честь ЛНР

Мэр Москвы подписал указ о переименовании площади возле британского посольства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому безымянная территория у посольства Великобритании будет названа площадью Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Безымянной территории, расположенной в районе Арбат вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат — вблизи здания посольства Великобритании, присвоено наименование — площадь Луганской Народной Республики. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин», — пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы.

Городские власти отметили, что инициатива наименования принадлежит депутатам Московской городской думы. Кроме того, в администрацию поступали аналогичные обращения граждан, отметили в пресс-службе.