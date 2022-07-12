Детей из подшефного Тюмени региона ЛНР отправят в ХМАО

Ребята из подшефного Тюменской области региона ЛНР — города Краснодона — отправятся в ХМАО на форум «УТРО». Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. 11 человек войдут в состав тюменской делегации.
«60 жителей Тюменской области станут участниками форума „УТРО“ в Ханты-Мансийске Также к тюменской делегации присоединятся 11 ребят из Краснодона (ЛНР). Молодые люди станут участниками образовательной площадки „Вовлеченные сообщества“, которую организует Тюменская область», — рассказали URA.RU в инфоцентре правительства региона.
До 31 июля участников форума ждут вебинары и работа над грантовыми заявками. С 1 по 11 августа состоится очная часть и конкурс, на котором лучшие проекты получат до 1,5 миллиона рублей.
Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Регион помогает жителям ЛНР улучшать городскую инфраструктуру, а ранее дети из Донбасса приехали в Тюмень, чтобы провести каникулы в патриотическом лагере.
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