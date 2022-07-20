Останки морского беспозвоночного назвали в честь Зеленского

В честь Владимира Зеленского назвали африканское беспозвоночное
Морское беспозвоночное, останки которого обнаружили в Африке, назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская научная газета Royal Society Open Science.
Как сообщается в статье, морская лилия названа в честь украинского президента Владимира Зеленского — Ausichicrinites zelenskyyi. Такое название выбрали, поскольку считают Зеленского «отважным и мужественным». Окаменелое животное было обнаружено в Эфиопии и практически полностью уцелело. Найденному экземпляру около 150 миллионов лет, пишут польские исследователи, передает издание.
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