На Западе признали бессилие против главного умения Путина

24 июля 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

На Западе главным преимуществом Владимира Путина считают умение заключать союзы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гибкость президента РФ Владимира Путина в создании новых союзов столь же впечатляет, сколь и пугает. Об этом пишет немецкий журнал Focus. «Способность Путина находить новых партнеров, кажется, превосходит способность заключать союзы Германии и Запада в целом. Он процветает как президент», — пишет журналист издания Габор Штейнгарт. Он уточняет, что президент России борется с западными демократиями беспринципными, но необходимыми средствами. Газета Life уточняла, что недавняя встреча президента России Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции в Тегеране показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок. Также MK.RU сообщало о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сыграла на руку президенту России Владимиру Путину в тот момент, когда попросил Канаду вернуть турбину для «Северного потока». Визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран означает скорый конец экономической и политической гегемонии Запада, пишут « Невские новости». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Гибкость президента РФ Владимира Путина в создании новых союзов столь же впечатляет, сколь и пугает. Об этом пишет немецкий журнал Focus. «Способность Путина находить новых партнеров, кажется, превосходит способность заключать союзы Германии и Запада в целом. Он процветает как президент», — пишет журналист издания Габор Штейнгарт. Он уточняет, что президент России борется с западными демократиями беспринципными, но необходимыми средствами. Газета Life уточняла, что недавняя встреча президента России Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции в Тегеране показала Западу, что в мире формируется новый мировой порядок. Также MK.RU сообщало о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сыграла на руку президенту России Владимиру Путину в тот момент, когда попросил Канаду вернуть турбину для «Северного потока». Визит президента РФ Владимира Путина в Тегеран означает скорый конец экономической и политической гегемонии Запада, пишут «Невские новости». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.