Первые четыре депутата Госдумы подали заявление на мобилизацию

23 сентября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Четыре депутата РФ подали заявление на мобилизацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые четыре депутата Госдумы подали заявление на мобилизацию. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Послание первых четырех депутатов думы от „Единой России“ с отправкой отправления в адрес СВО в составе ВС РФ. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения „Единой России“ Сергей Сокол. Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — пояснил он в своем telegram-канале.

Первые четыре депутата Госдумы подали заявление на мобилизацию. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Послание первых четырех депутатов думы от „Единой России“ с отправкой отправления в адрес СВО в составе ВС РФ. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения „Единой России“ Сергей Сокол. Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», — пояснил он в своем telegram-канале.