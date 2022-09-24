В ХМАО и ЯНАО пройдут концерты группы «Пилот»

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Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, рок-концерт, зрители на концерте
В Сургуте и Новом Уренгое выступит группа «Пилот» Фото:

Группа «Пилот» (солист — Илья Черт) выступит с концертом в Сургуте (ХМАО) и Новом Уренгое (ЯНАО) в рамках юбилейного гастрольного тура. В Новом Уренгое выступление пройдет 30 сентября, а в Сургуте — 2 октября, сообщается на сайте группы.

«Илья Черт приглашает на концерт группы „Пилот“ в Новом Уренгое (30 сентября, КСЦ „Газодобытчик“). Илья Черт приглашает на концерт группы „Пилот“ в Сургуте (2 октября, РК „Вавилон“). Ждем всех!» — сообщается на сайте группы «Пилот».

Рок-группа «Пилот» отмечает 25 лет творческой деятельности. На концерте будет исполнено 25 песен разных лет.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 октября состоится концерт исполнителя NILETTO. В День Нефтяника в Сургуте выступила группа «Крематорий» и певица Чичерина.

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Группа «Пилот» (солист — Илья Черт) выступит с концертом в Сургуте (ХМАО) и Новом Уренгое (ЯНАО) в рамках юбилейного гастрольного тура. В Новом Уренгое выступление пройдет 30 сентября, а в Сургуте — 2 октября, сообщается на сайте группы. «Илья Черт приглашает на концерт группы „Пилот“ в Новом Уренгое (30 сентября, КСЦ „Газодобытчик“). Илья Черт приглашает на концерт группы „Пилот“ в Сургуте (2 октября, РК „Вавилон“). Ждем всех!» — сообщается на сайте группы «Пилот». Рок-группа «Пилот» отмечает 25 лет творческой деятельности. На концерте будет исполнено 25 песен разных лет. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое 12 октября состоится концерт исполнителя NILETTO. В День Нефтяника в Сургуте выступила группа «Крематорий» и певица Чичерина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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