ФОМ и ВЦИОМ: россияне стали больше одобрять работу Путина

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
За год уровень доверия и одобрения президента РФ значительно вырос Фото:

По результатам опросов ФОМ и ВЦИОМ уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос и составил около 80%. Об этом сообщается на официальных сайтах ВЦИОМ и ФОМ.

«Показатель одобрения работы президента повышается и составляет 81%», — заявлено в результатах ВЦИОМ. Уровень доверия к Путину, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составил 76,9%.

«Уровень одобрения работы Владимира Путина за год вырос на 20 пунктов и сейчас составляет 80%», — сказано по результатам опросов ФОМ. Отмечается, что доля респондентов, доверяющих действующему президенту, РФ составляет 78%. За год этот показатель поднялся на 22%.

Ранее в ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера 79% россиян. О доверии заявили 78% среди опрошенных.

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По результатам опросов ФОМ и ВЦИОМ уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос и составил около 80%. Об этом сообщается на официальных сайтах ВЦИОМ и ФОМ. «Показатель одобрения работы президента повышается и составляет 81%», — заявлено в результатах ВЦИОМ. Уровень доверия к Путину, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составил 76,9%. «Уровень одобрения работы Владимира Путина за год вырос на 20 пунктов и сейчас составляет 80%», — сказано по результатам опросов ФОМ. Отмечается, что доля респондентов, доверяющих действующему президенту, РФ составляет 78%. За год этот показатель поднялся на 22%. Ранее в ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера 79% россиян. О доверии заявили 78% среди опрошенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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