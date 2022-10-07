ФОМ и ВЦИОМ: россияне стали больше одобрять работу Путина

По результатам опросов ФОМ и ВЦИОМ уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос и составил около 80%. Об этом сообщается на официальных сайтах ВЦИОМ и ФОМ.
«Показатель одобрения работы президента повышается и составляет 81%», — заявлено в результатах ВЦИОМ. Уровень доверия к Путину, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составил 76,9%.
«Уровень одобрения работы Владимира Путина за год вырос на 20 пунктов и сейчас составляет 80%», — сказано по результатам опросов ФОМ. Отмечается, что доля респондентов, доверяющих действующему президенту, РФ составляет 78%. За год этот показатель поднялся на 22%.
Ранее в ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера 79% россиян. О доверии заявили 78% среди опрошенных.
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По результатам опросов ФОМ и ВЦИОМ уровень одобрения работы президента РФ Владимира Путина вырос и составил около 80%. Об этом сообщается на официальных сайтах ВЦИОМ и ФОМ. «Показатель одобрения работы президента повышается и составляет 81%», — заявлено в результатах ВЦИОМ. Уровень доверия к Путину, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, составил 76,9%. «Уровень одобрения работы Владимира Путина за год вырос на 20 пунктов и сейчас составляет 80%», — сказано по результатам опросов ФОМ. Отмечается, что доля респондентов, доверяющих действующему президенту, РФ составляет 78%. За год этот показатель поднялся на 22%. Ранее в ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера 79% россиян. О доверии заявили 78% среди опрошенных.