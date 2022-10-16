Global Research: США больше не являются союзником Евросоюза

Global Research: подрыв «Северных потоков» — акт войны США против Евросоюза

16 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

США подозревают в диверсии на «Северных потоках» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США больше не являются союзником Евросоюза, потому что диверсия на «Северных потоках» была направлена против ЕС, а не против России. Об этом сообщает канадский сайт Global Research. «Трубопроводы Nord Stream, ставшие объектом нападения, находятся в пределах (морской) территориальной юрисдикции четырех государств-членов Европейского Союза. С юридической точки зрения (международное право: Устав ООН, морское право) это не было террористической атакой против России, это был акт войны США против Европейского Союза. Америка больше не является „союзником“ ЕС», — пишет Global Research. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября, там была зафиксирована утечка газа. Оператор трубопровода заявил, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в диверсии англосаксов. Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что «Северные потоки» могли атаковать США и Великобритания, передает телеканал 360.

США больше не являются союзником Евросоюза, потому что диверсия на «Северных потоках» была направлена против ЕС, а не против России. Об этом сообщает канадский сайт Global Research. «Трубопроводы Nord Stream, ставшие объектом нападения, находятся в пределах (морской) территориальной юрисдикции четырех государств-членов Европейского Союза. С юридической точки зрения (международное право: Устав ООН, морское право) это не было террористической атакой против России, это был акт войны США против Европейского Союза. Америка больше не является „союзником“ ЕС», — пишет Global Research. Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября, там была зафиксирована утечка газа. Оператор трубопровода заявил, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом и обвинил в диверсии англосаксов. Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что «Северные потоки» могли атаковать США и Великобритания, передает телеканал 360.