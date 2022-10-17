Защитники Донецка сражаются с врагом, «как маленькая семья». Видео

17 октября 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

По словам командира артиллерийского дивизиона, его батарея находится на западной окраине Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВС РФ в Донецке сплоченно сражаются с врагом по направлению Невельская — Первомайская, «как маленькая семья». В этом убедился корреспондент URA.RU. «Находимся на западной окраине Донецка. Мы никогда не бросаем бойцов в одиночку с какими-то проблемами, мы всегда можем выручить, помочь, то есть мы такая маленькая семья», — поделился командир артиллерийского дивизиона с позывным «Самара» в разговоре с корреспондентом URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, передает RT.

Солдаты ВС РФ в Донецке сплоченно сражаются с врагом по направлению Невельская — Первомайская, «как маленькая семья». В этом убедился корреспондент URA.RU. «Находимся на западной окраине Донецка. Мы никогда не бросаем бойцов в одиночку с какими-то проблемами, мы всегда можем выручить, помочь, то есть мы такая маленькая семья», — поделился командир артиллерийского дивизиона с позывным «Самара» в разговоре с корреспондентом URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, передает RT.