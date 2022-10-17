Защитники Донецка сражаются с врагом, «как маленькая семья». Видео

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По словам командира артиллерийского дивизиона, его батарея находится на западной окраине Донецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВС РФ в Донецке сплоченно сражаются с врагом по направлению Невельская — Первомайская, «как маленькая семья». В этом убедился корреспондент URA.RU.

«Находимся на западной окраине Донецка. Мы никогда не бросаем бойцов в одиночку с какими-то проблемами, мы всегда можем выручить, помочь, то есть мы такая маленькая семья», — поделился командир артиллерийского дивизиона с позывным «Самара» в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, передает RT.

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Солдаты ВС РФ в Донецке сплоченно сражаются с врагом по направлению Невельская — Первомайская, «как маленькая семья». В этом убедился корреспондент URA.RU. «Находимся на западной окраине Донецка. Мы никогда не бросаем бойцов в одиночку с какими-то проблемами, мы всегда можем выручить, помочь, то есть мы такая маленькая семья», — поделился командир артиллерийского дивизиона с позывным «Самара» в разговоре с корреспондентом URA.RU. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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