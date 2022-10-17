По словам командира артиллерийского дивизиона, его батарея находится на западной окраине Донецка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Солдаты ВС РФ в Донецке сплоченно сражаются с врагом по направлению Невельская — Первомайская, «как маленькая семья». В этом убедился корреспондент URA.RU.
«Находимся на западной окраине Донецка. Мы никогда не бросаем бойцов в одиночку с какими-то проблемами, мы всегда можем выручить, помочь, то есть мы такая маленькая семья», — поделился командир артиллерийского дивизиона с позывным «Самара» в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из главных целей спецоперации президент назвал защиту жителей и территорий Донбасса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты, передает RT.
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