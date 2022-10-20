Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
новость из сюжетаМобилизация в России
При посещении полигона в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В ходе инспектирования полигона в Рязанской области, где происходит слаживание мобилизованных к выполнению боевых задач, президент России опробовал снайперскую винтовку Драгунова», — заявлено в telegram-канале Минобороны. Это произошло при посещении многофункционального стрелкового комплекса, в котором отрабатываются различные виды стрельбы.
Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Также президент заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, передает RT.
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