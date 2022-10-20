Путин пострелял из винтовки вместе с мобилизованными россиянами. Видео 20 октября 2022 в 20:53 Размер текста - 17 + Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России При посещении полигона в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В ходе инспектирования полигона в Рязанской области, где происходит слаживание мобилизованных к выполнению боевых задач, президент России опробовал снайперскую винтовку Драгунова», — заявлено в telegram-канале Минобороны. Это произошло при посещении многофункционального стрелкового комплекса, в котором отрабатываются различные виды стрельбы. Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Также президент заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, передает RT. При посещении полигона в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В ходе инспектирования полигона в Рязанской области, где происходит слаживание мобилизованных к выполнению боевых задач, президент России опробовал снайперскую винтовку Драгунова», — заявлено в telegram-канале Минобороны. Это произошло при посещении многофункционального стрелкового комплекса, в котором отрабатываются различные виды стрельбы. Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Также президент заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям