Путин пострелял из винтовки вместе с мобилизованными россиянами. Видео

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

При посещении полигона в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В ходе инспектирования полигона в Рязанской области, где происходит слаживание мобилизованных к выполнению боевых задач, президент России опробовал снайперскую винтовку Драгунова», — заявлено в telegram-канале Минобороны. Это произошло при посещении многофункционального стрелкового комплекса, в котором отрабатываются различные виды стрельбы.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Также президент заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, передает RT.

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При посещении полигона в Рязанской области президент России Владимир Путин сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В ходе инспектирования полигона в Рязанской области, где происходит слаживание мобилизованных к выполнению боевых задач, президент России опробовал снайперскую винтовку Драгунова», — заявлено в telegram-канале Минобороны. Это произошло при посещении многофункционального стрелкового комплекса, в котором отрабатываются различные виды стрельбы. Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Также президент заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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