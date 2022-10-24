Yle: финке запретили участвовать в шоу «Голос» из-за российского паспорта

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Участницу финского шоу отстранили из-за наличия российского гражданства Фото:
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В Финляндии участнице запретили участие в шоу «Голос» из-за российского паспорта, несмотря на наличие финского гражданства. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

«Участница отстраняется от песенного конкурса. „Голос“ — шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница — гражданка России, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована», — телеканал цитирует содержание сообщения, которое участница получила от организаторов накануне выступления. Участница заявила, что оказалась расстроена тем, что организаторы «указали ее место». По ее словам, ранее она не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии и ей казалось, что она нашла свой второй дом.

Ранее Финляндия решила приостановить строительство железнодорожных линий в сторону России. Финские власти заявили, что имущество граждан России в Финляндии может быть экспроприировано в случае необходимости, сообщает «Царьград». А также под запрет могут попасть сделки с недвижимостью гражданам РФ, передает деловое издание «Взгляд».

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В Финляндии участнице запретили участие в шоу «Голос» из-за российского паспорта, несмотря на наличие финского гражданства. Об этом сообщает финский телеканал Yle. «Участница отстраняется от песенного конкурса. „Голос“ — шоу вне политики, и таковым должно оставаться. Участница — гражданка России, и вне зависимости от того, каким было бы ее поведение в ходе программы, дискуссия вокруг шоу неминуемо была бы политизирована», — телеканал цитирует содержание сообщения, которое участница получила от организаторов накануне выступления. Участница заявила, что оказалась расстроена тем, что организаторы «указали ее место». По ее словам, ранее она не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии и ей казалось, что она нашла свой второй дом. Ранее Финляндия решила приостановить строительство железнодорожных линий в сторону России. Финские власти заявили, что имущество граждан России в Финляндии может быть экспроприировано в случае необходимости, сообщает «Царьград». А также под запрет могут попасть сделки с недвижимостью гражданам РФ, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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