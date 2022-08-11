В Финляндии потребовали остановить проект прокладки ж/д ВСМ с РФ

12 августа 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

В Финляндии предложили заморозить строительство ж/д путей на востоке страны в сторону РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Финляндии предложили заморозить строительство новой железнодорожной ветки в направлении России из-за российской спецоперации на Украине. Такая идея возникла у министра внешней торговли и развития Вилле Скиннари. «Совершенно очевидно, что проект Восточной железной дороги и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал Скиннари в интервью телекомпании Yle. По его представлениям, средства, предназначенные для Itärata, следовало бы направить на строительство железнодорожного сообщения, соединяющего Хейнола с Миккели. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка пока не прокомментировал заявление Скиннари. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах с транзитом товаров по железной дороге, передал ФАН. По его словам, регион уже исчерпал все лимиты по перевозке, установленные европейцами. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

В Финляндии предложили заморозить строительство новой железнодорожной ветки в направлении России из-за российской спецоперации на Украине. Такая идея возникла у министра внешней торговли и развития Вилле Скиннари. «Совершенно очевидно, что проект Восточной железной дороги и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — сказал Скиннари в интервью телекомпании Yle. По его представлениям, средства, предназначенные для Itärata, следовало бы направить на строительство железнодорожного сообщения, соединяющего Хейнола с Миккели. Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка пока не прокомментировал заявление Скиннари. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о проблемах с транзитом товаров по железной дороге, передал ФАН. По его словам, регион уже исчерпал все лимиты по перевозке, установленные европейцами. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».