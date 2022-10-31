Кремль назвал условия сотрудничества с новым президентом Бразилии

В Кремле готовы продолжать сотрудничество с новым бразильским президентом

31 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил условия сотрудничества с новым бразильским президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле готовы продолжать сотрудничество с Бразилией и вновь избранным президентом Лулой да Силвой как в рамках двусторонних отношений, так и в других форматах. Россия поддерживает все страны, которые разделяют ее позицию о взаимовыгодном взаимодействии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU. «Наши двусторонние отношения с Бразилией и наше взаимодействие в рамках БРИКС и на других площадках носят эффективный характер. Президент Путин уже поздравил вновь избранного президента [Бразилии]. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения, взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга», — подчеркнул Песков. В Бразилии по итогам второго тура президентских выборов победителем стал Лула да Силва. Ранее он уже возглавлял страну — с 2003 по 2012 годы.

В Кремле готовы продолжать сотрудничество с Бразилией и вновь избранным президентом Лулой да Силвой как в рамках двусторонних отношений, так и в других форматах. Россия поддерживает все страны, которые разделяют ее позицию о взаимовыгодном взаимодействии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопроc URA.RU. «Наши двусторонние отношения с Бразилией и наше взаимодействие в рамках БРИКС и на других площадках носят эффективный характер. Президент Путин уже поздравил вновь избранного президента [Бразилии]. Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения, взаимной выгоды и готовности учитывать интересы друг друга», — подчеркнул Песков. В Бразилии по итогам второго тура президентских выборов победителем стал Лула да Силва. Ранее он уже возглавлял страну — с 2003 по 2012 годы.