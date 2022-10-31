Депутат Гурулев: указа Путина об окончании мобилизации не будет

31 октября 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

В России завершилась частичная мобилизация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин не может выпустить указ об окончании частичной мобилизации, потому что Россия еще не победила. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Указа президента о завершении частичной мобилизации быть не может. Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», — сказал Гурулев «Царьграду». По его словам, набор россиян из запаса завершен, но пока продолжается их подготовка. Части и соединения еще формируются, идут командно-штабные тренировки. Депутат отметил, что этот процесс занимает много времени. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ на прошлой неделе заявили о ее завершении и выполнении плана по призыву 300 тысяч человек. Ранее в Кремле ответили на вопрос о продолжении мобилизации пока нет документа об окончании. Призванных осенью не планируется привлекать к участию в спецоперации, передает «Дни.ру».

Президент РФ Владимир Путин не может выпустить указ об окончании частичной мобилизации, потому что Россия еще не победила. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Указа президента о завершении частичной мобилизации быть не может. Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», — сказал Гурулев «Царьграду». По его словам, набор россиян из запаса завершен, но пока продолжается их подготовка. Части и соединения еще формируются, идут командно-штабные тренировки. Депутат отметил, что этот процесс занимает много времени. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ на прошлой неделе заявили о ее завершении и выполнении плана по призыву 300 тысяч человек. Ранее в Кремле ответили на вопрос о продолжении мобилизации пока нет документа об окончании. Призванных осенью не планируется привлекать к участию в спецоперации, передает «Дни.ру».