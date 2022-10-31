Депутат Гурулев: указа Путина об окончании мобилизации не будет

Президент РФ Владимир Путин не может выпустить указ об окончании частичной мобилизации, потому что Россия еще не победила. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
«Указа президента о завершении частичной мобилизации быть не может. Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», — сказал Гурулев «Царьграду».
По его словам, набор россиян из запаса завершен, но пока продолжается их подготовка. Части и соединения еще формируются, идут командно-штабные тренировки. Депутат отметил, что этот процесс занимает много времени.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ на прошлой неделе заявили о ее завершении и выполнении плана по призыву 300 тысяч человек. Ранее в Кремле ответили на вопрос о продолжении мобилизации пока нет документа об окончании. Призванных осенью не планируется привлекать к участию в спецоперации, передает «Дни.ру».
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Президент РФ Владимир Путин не может выпустить указ об окончании частичной мобилизации, потому что Россия еще не победила. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Указа президента о завершении частичной мобилизации быть не может. Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», — сказал Гурулев «Царьграду». По его словам, набор россиян из запаса завершен, но пока продолжается их подготовка. Части и соединения еще формируются, идут командно-штабные тренировки. Депутат отметил, что этот процесс занимает много времени. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ на прошлой неделе заявили о ее завершении и выполнении плана по призыву 300 тысяч человек. Ранее в Кремле ответили на вопрос о продолжении мобилизации пока нет документа об окончании. Призванных осенью не планируется привлекать к участию в спецоперации, передает «Дни.ру».