В Кремле высказались о продолжении мобилизации

В вопросе о завершении частичной мобилизации в России стоит ориентироваться на заявление Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Есть заявление Минобороны, на него нужно ориентироваться», — заявил Песков в ответ на вопрос, продолжится ли мобилизация, пока не опубликован документ о ее завершении. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября из-за спецоперации на Украине. 28 октября в Минобороны РФ объявили о ее завершении. Глава министерства Сергей Шойгу заявил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен. «Далее — только добровольцы», — отмечал он. В зону спецоперации направили уже 82 тысячи мобилизованных, передает агентство Nation News.
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В вопросе о завершении частичной мобилизации в России стоит ориентироваться на заявление Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Есть заявление Минобороны, на него нужно ориентироваться», — заявил Песков в ответ на вопрос, продолжится ли мобилизация, пока не опубликован документ о ее завершении. Информацию передает корреспондент URA.RU. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября из-за спецоперации на Украине. 28 октября в Минобороны РФ объявили о ее завершении. Глава министерства Сергей Шойгу заявил, что план по призыву 300 тысяч человек выполнен. «Далее — только добровольцы», — отмечал он. В зону спецоперации направили уже 82 тысячи мобилизованных, передает агентство Nation News.