В Британии назвали условие, при котором Запад пойдет на уступки перед РФ

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Guardian: Запад будет вынужден договариваться с Москвой, когда в ЕС и США усилится кризис

04 ноября 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Кризис в Европе и США заставит страны Запада договариваться с Россией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Странам Запада придется договариваться с Россией, когда в Европе и США усилится экономический спад. Об этом сообщает Guardian. «Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, можно будет предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми. Это поможет снизить экономическое бремя», — сообщает Guardian. Кроме этого, издание отмечает, что обострение ситуации на Украине может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Для предотвращения этого странам Запада придется решать конфликт с Россией дипломатическим путем. Ранее URA.RU публиковало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Странам Запада придется договариваться с Россией, когда в Европе и США усилится экономический спад. Об этом сообщает Guardian. «Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, можно будет предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми. Это поможет снизить экономическое бремя», — сообщает Guardian. Кроме этого, издание отмечает, что обострение ситуации на Украине может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Для предотвращения этого странам Запада придется решать конфликт с Россией дипломатическим путем. Ранее URA.RU публиковало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.