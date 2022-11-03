03 ноября 2022

В Британии назвали условие, при котором Запад пойдет на уступки перед РФ

Guardian: Запад будет вынужден договариваться с Москвой, когда в ЕС и США усилится кризис
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Кризис в Европе и США заставит страны Запада договариваться с Россией Фото:
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Странам Запада придется договариваться с Россией, когда в Европе и США усилится экономический спад. Об этом сообщает Guardian.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, можно будет предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми. Это поможет снизить экономическое бремя», — сообщает Guardian.

Кроме этого, издание отмечает, что обострение ситуации на Украине может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Для предотвращения этого странам Запада придется решать конфликт с Россией дипломатическим путем.

Ранее URA.RU публиковало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Странам Запада придется договариваться с Россией, когда в Европе и США усилится экономический спад. Об этом сообщает Guardian. «Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, можно будет предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми. Это поможет снизить экономическое бремя», — сообщает Guardian. Кроме этого, издание отмечает, что обострение ситуации на Украине может привести к прямой конфронтации России и НАТО. Для предотвращения этого странам Запада придется решать конфликт с Россией дипломатическим путем. Ранее URA.RU публиковало слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что Россия готова к переговорам с Западом для снижения напряженности в отношениях. Однако предложения западных лидеров должны быть реалистичными и основанными на равных подходах. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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