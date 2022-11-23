Бизнесмен Малофеев объяснил, почему Россия должна идти до победного конца в СВО

Бизнесмен Малофеев: если свернуть спецоперацию сейчас, то в Россию хлынут террористы

23 ноября 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Константин Малофеев считает, что РФ должна идти до победного конца в спецоперации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна идти до победного конца в спецоперации на территории Украины, иначе в страну хлынут террористы. Об этом заявил бизнесмен, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев в эфире программы «Дайте сказать». «Я уверен, что когда большевики заключали Брестский мир, риторика о том, что мы сохраняем жизни людей и все устали от империалистической войны, тоже присутствовала. Последствия Брестского мира мы знаем — гражданская война. Можем вспомнить Хасавюртовские соглашения. <…> Также присутствовала риторика сохранения мира. Мы пришли ко второй Чеченской войне. Поэтому все будет то же самое. После этого мира будут свои Хаттабы и Басаевы, которые к нам ворвутся. В ситуации, когда мы еще и внешне одинаковы с украинцами, террористическую волну сложно будет себе вообразить», — заявил Малофеев, отвечая на вопрос о том, стоит ли российской стороне идти до конца в спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Ранее Малофеев говорил, что спецоперация на Украине заключается в сражении с Западом за священную Русь.

Россия должна идти до победного конца в спецоперации на территории Украины, иначе в страну хлынут террористы. Об этом заявил бизнесмен, замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев в эфире программы «Дайте сказать». «Я уверен, что когда большевики заключали Брестский мир, риторика о том, что мы сохраняем жизни людей и все устали от империалистической войны, тоже присутствовала. Последствия Брестского мира мы знаем — гражданская война. Можем вспомнить Хасавюртовские соглашения. <…> Также присутствовала риторика сохранения мира. Мы пришли ко второй Чеченской войне. Поэтому все будет то же самое. После этого мира будут свои Хаттабы и Басаевы, которые к нам ворвутся. В ситуации, когда мы еще и внешне одинаковы с украинцами, террористическую волну сложно будет себе вообразить», — заявил Малофеев, отвечая на вопрос о том, стоит ли российской стороне идти до конца в спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного население Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Ранее Малофеев говорил, что спецоперация на Украине заключается в сражении с Западом за священную Русь.