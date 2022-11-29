Власти России послали пугающий сигнал США

США поддерживают Украину в конфликте с РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вовлеченность США в конфликт на Украине может повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.
«Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию, их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями. Риски растут», — сказал Рябков. Информацию приводит ТАСС.
США отправляют Украине военную помощь и оказывают финансовую поддержку. На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился о выделении Киеву помощи на сумму 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут средства для ПВО и боеприпасы. Всего за время конфликта Киев получил от Вашингтона более 20 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей».