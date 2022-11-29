Власти России послали пугающий сигнал США

В МИД РФ предупредили США о последствиях вовлеченности в ситуацию на Украине
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США поддерживают Украину в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вовлеченность США в конфликт на Украине может повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами.

«Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию, их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями. Риски растут», — сказал Рябков. Информацию приводит ТАСС.

США отправляют Украине военную помощь и оказывают финансовую поддержку. На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился о выделении Киеву помощи на сумму 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут средства для ПВО и боеприпасы. Всего за время конфликта Киев получил от Вашингтона более 20 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей».

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Вовлеченность США в конфликт на Украине может повлечь за собой тяжелые последствия. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с журналистами. «Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию, их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чревата тяжелыми последствиями. Риски растут», — сказал Рябков. Информацию приводит ТАСС. США отправляют Украине военную помощь и оказывают финансовую поддержку. На прошлой неделе президент США Джо Байден распорядился о выделении Киеву помощи на сумму 400 миллионов долларов. В новый пакет войдут средства для ПВО и боеприпасы. Всего за время конфликта Киев получил от Вашингтона более 20 млрд долларов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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