Макрон пообещал молодым французам бесплатные презервативы и тесты на половые инфекции

Макрон: презервативы во Франции будут бесплатными для людей от 18 до 25 лет

09 декабря 2022 в 08:44 Размер текста - 17 +

Презервативы для молодежи Франции станут бесплатными Фото: Илья Московец © URA.RU Во Франции презервативы станут бесплатными для молодых людей в возрасте 18-25 лет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными. <…> Мы начинаем нашу маленькую революцию в профилактике», — написал он в Twitter. Французский лидер также отметил, что планирует в стране организовать бесплатное обследование без рецепта на другие инфекции, помимо ВИЧ, передающиеся половым путем. Ранее аналитики маркетингового агентства DSM Group сообщили, что россияне начали массово скупать презервативы. За девять недель россияне купили презервативов на сумму 1,3 млрд рублей.

Во Франции презервативы станут бесплатными для молодых людей в возрасте 18-25 лет. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Для всех молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными. <…> Мы начинаем нашу маленькую революцию в профилактике», — написал он в Twitter. Французский лидер также отметил, что планирует в стране организовать бесплатное обследование без рецепта на другие инфекции, помимо ВИЧ, передающиеся половым путем. Ранее аналитики маркетингового агентства DSM Group сообщили, что россияне начали массово скупать презервативы. За девять недель россияне купили презервативов на сумму 1,3 млрд рублей.