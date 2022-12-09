Доцент Казанцева предупредила россиян об опасности привычки покупать товары со скидками

10 декабря 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Азарт от распродаж может ударить по бюджету Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Привычка покупать товары со скидками может ударить по бюджету, если не суметь вовремя остановиться. Об опасности распродаж для черри-пикеров (профессиональных охотников за скидками — прим. URA.RU)) предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева. «Черри-пикеры — это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное — вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», — ссылаются на слова Казанцевой в агентстве «Прайм». По данным доцента, подобные покупатели используют разумный подход выбора наиболее оптимального предложения, ради которого готовы ждать снижения цен. Однако ажиотаж в поисках распродаж может пагубно отразиться на размере кошелька, подчеркнула Светлана Казанцева. Ранее Казанцева рекомендовала перед Новым годом обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее мнению, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.

Привычка покупать товары со скидками может ударить по бюджету, если не суметь вовремя остановиться. Об опасности распродаж для черри-пикеров (профессиональных охотников за скидками — прим. URA.RU)) предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева. «Черри-пикеры — это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное — вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», — ссылаются на слова Казанцевой в агентстве «Прайм». По данным доцента, подобные покупатели используют разумный подход выбора наиболее оптимального предложения, ради которого готовы ждать снижения цен. Однако ажиотаж в поисках распродаж может пагубно отразиться на размере кошелька, подчеркнула Светлана Казанцева. Ранее Казанцева рекомендовала перед Новым годом обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее мнению, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.