09 декабря 2022

Доцент Казанцева предупредила россиян об опасности привычки покупать товары со скидками

© Служба новостей «URA.RU»
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Всемирный День шопинга. Екатеринбург, скидки, распродажа, sale, шопинг, черная пятница
Азарт от распродаж может ударить по бюджету Фото:
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Привычка покупать товары со скидками может ударить по бюджету, если не суметь вовремя остановиться. Об опасности распродаж для черри-пикеров (профессиональных охотников за скидками — прим. URA.RU)) предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.

«Черри-пикеры — это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное — вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», — ссылаются на слова Казанцевой в агентстве «Прайм».

По данным доцента, подобные покупатели используют разумный подход выбора наиболее оптимального предложения, ради которого готовы ждать снижения цен. Однако ажиотаж в поисках распродаж может пагубно отразиться на размере кошелька, подчеркнула Светлана Казанцева.

Ранее Казанцева рекомендовала перед Новым годом обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее мнению, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.

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Привычка покупать товары со скидками может ударить по бюджету, если не суметь вовремя остановиться. Об опасности распродаж для черри-пикеров (профессиональных охотников за скидками — прим. URA.RU)) предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева. «Черри-пикеры — это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное — вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», — ссылаются на слова Казанцевой в агентстве «Прайм». По данным доцента, подобные покупатели используют разумный подход выбора наиболее оптимального предложения, ради которого готовы ждать снижения цен. Однако ажиотаж в поисках распродаж может пагубно отразиться на размере кошелька, подчеркнула Светлана Казанцева. Ранее Казанцева рекомендовала перед Новым годом обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее мнению, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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