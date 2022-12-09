Доцент Казанцева предупредила россиян об опасности привычки покупать товары со скидками

Привычка покупать товары со скидками может ударить по бюджету, если не суметь вовремя остановиться. Об опасности распродаж для черри-пикеров (профессиональных охотников за скидками — прим. URA.RU)) предупредила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.
«Черри-пикеры — это практически профессиональные охотники за распродажами и скидками. Однако иногда потребитель в погоне за скидками может потратить даже больше, чем планировалось, здесь главное — вовремя остановиться. Ведь появление азарта заставляет потреблять больше, чем хотелось изначально», — ссылаются на слова Казанцевой в агентстве «Прайм».
По данным доцента, подобные покупатели используют разумный подход выбора наиболее оптимального предложения, ради которого готовы ждать снижения цен. Однако ажиотаж в поисках распродаж может пагубно отразиться на размере кошелька, подчеркнула Светлана Казанцева.
Ранее Казанцева рекомендовала перед Новым годом обратить внимание на товары для дачи, а также зимние коллекции одежды и обуви. По ее мнению, магазины будут выставлять их со скидкой, чтобы освободить место для новых поступлений весной.
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