Глава Донецкой ВГА Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект 08 января 2023 в 05:09 Размер текста - 17 + Павел Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект Фото: URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 8 января в Краматорске был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В Краматорске поврежден «промышленный объект», написал Кириленко в telegram-канале. Также он указал, что в городе были повреждены «здания образовательного учреждения и промышленного объекта и гаражный кооператив». «В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — добавил он. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет. Ранее российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Краматорска. Также сообщалось о том, что ВКС России были нанесены высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск. В ночь на 8 января в Краматорске был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В Краматорске поврежден «промышленный объект», написал Кириленко в telegram-канале. Также он указал, что в городе были повреждены «здания образовательного учреждения и промышленного объекта и гаражный кооператив». «В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — добавил он. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет. Ранее российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Краматорска. Также сообщалось о том, что ВКС России были нанесены высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям