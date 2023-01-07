Глава Донецкой ВГА Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект

В ночь на 8 января в Краматорске был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
В Краматорске поврежден «промышленный объект», написал Кириленко в telegram-канале. Также он указал, что в городе были повреждены «здания образовательного учреждения и промышленного объекта и гаражный кооператив». «В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — добавил он. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет.
Ранее российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Краматорска. Также сообщалось о том, что ВКС России были нанесены высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск.
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В ночь на 8 января в Краматорске был поврежден промышленный объект. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. В Краматорске поврежден «промышленный объект», написал Кириленко в telegram-канале. Также он указал, что в городе были повреждены «здания образовательного учреждения и промышленного объекта и гаражный кооператив». «В Константиновке удар пришелся на промышленную зону», — добавил он. По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет. Ранее российские военные уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Краматорска. Также сообщалось о том, что ВКС России были нанесены высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск.