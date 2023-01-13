Фигуристку Валиеву лишат золотой медали чемпионата России

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, валиева камила
РУСАДА аннулировало результат фигуристки Валиевой Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировало результат фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе чемпионата России-2022. Об это сообщило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это „никакой вины“ и в этом нет ее „халатности“. Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении. Информация опубликована в пресс-релизе организации.

Валиева установила четыре мировых рекорда на Олимпийских играх в Пекине. На следующий день после объявления результатов международное агентство по тестированию заявило, что в допинг-пробах фигуристки найдено запрещенное вещество — триметадизин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Однако организации МОК и WADA объявили, что намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировало результат фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе чемпионата России-2022. Об это сообщило Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). «Дисциплинарный трибунал РУСАДА установил, что, хотя Валиева совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это „никакой вины“ и в этом нет ее „халатности“. Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — говорится в сообщении. Информация опубликована в пресс-релизе организации. Валиева установила четыре мировых рекорда на Олимпийских играх в Пекине. На следующий день после объявления результатов международное агентство по тестированию заявило, что в допинг-пробах фигуристки найдено запрещенное вещество — триметадизин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило Валиевой участвовать в соревнованиях на Олимпиаде. Однако организации МОК и WADA объявили, что намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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