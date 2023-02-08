Политолог Бредихин: власти Украины торгуют органами бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский лично курирует продажу органов военных, считает Антон Бредихин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти намеренно убивают своих бойцов, чтобы продать их органы. С таким мнением выступил политолог Антон Бредихин. Таким образом он отреагировал на обнаруженные подпольщиками выпотрошенные тела военных в морге Николаева.

Политолог заверил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит «геноцид своего же народа и сам же курирует подпольное распространение органов солдат на черном рынке». «В морге Николаева вскрылось наличие тел погибших солдат, а возможно даже и не погибших, а специально приготовленных к тому, чтобы [украинские власти] их потом распотрошили и продали их органы на рынок Израиля, США, либо напрямую, либо через Косово», — заявил Антон Бредихин Пятому каналу.

О том, что на Украине могут торговать человеческими органами заявлялось и ранее. Так, политолог Сергей Расторгуев заявил о трансплантации органов украинских бойцов миллионерам с Запада, напоминает телеканал 360. Также о продаже органов солдат ВСУ рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти намеренно убивают своих бойцов, чтобы продать их органы. С таким мнением выступил политолог Антон Бредихин. Таким образом он отреагировал на обнаруженные подпольщиками выпотрошенные тела военных в морге Николаева. Политолог заверил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит «геноцид своего же народа и сам же курирует подпольное распространение органов солдат на черном рынке». «В морге Николаева вскрылось наличие тел погибших солдат, а возможно даже и не погибших, а специально приготовленных к тому, чтобы [украинские власти] их потом распотрошили и продали их органы на рынок Израиля, США, либо напрямую, либо через Косово», — заявил Антон Бредихин Пятому каналу. О том, что на Украине могут торговать человеческими органами заявлялось и ранее. Так, политолог Сергей Расторгуев заявил о трансплантации органов украинских бойцов миллионерам с Запада, напоминает телеканал 360. Также о продаже органов солдат ВСУ рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...