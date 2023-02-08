Политолог Бредихин: власти Украины торгуют органами бойцов ВСУ

08 февраля 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский лично курирует продажу органов военных, считает Антон Бредихин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти намеренно убивают своих бойцов, чтобы продать их органы. С таким мнением выступил политолог Антон Бредихин. Таким образом он отреагировал на обнаруженные подпольщиками выпотрошенные тела военных в морге Николаева. Политолог заверил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит «геноцид своего же народа и сам же курирует подпольное распространение органов солдат на черном рынке». «В морге Николаева вскрылось наличие тел погибших солдат, а возможно даже и не погибших, а специально приготовленных к тому, чтобы [украинские власти] их потом распотрошили и продали их органы на рынок Израиля, США, либо напрямую, либо через Косово», — заявил Антон Бредихин Пятому каналу. О том, что на Украине могут торговать человеческими органами заявлялось и ранее. Так, политолог Сергей Расторгуев заявил о трансплантации органов украинских бойцов миллионерам с Запада, напоминает телеканал 360. Также о продаже органов солдат ВСУ рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Украинские власти намеренно убивают своих бойцов, чтобы продать их органы. С таким мнением выступил политолог Антон Бредихин. Таким образом он отреагировал на обнаруженные подпольщиками выпотрошенные тела военных в морге Николаева. Политолог заверил, что президент Украины Владимир Зеленский проводит «геноцид своего же народа и сам же курирует подпольное распространение органов солдат на черном рынке». «В морге Николаева вскрылось наличие тел погибших солдат, а возможно даже и не погибших, а специально приготовленных к тому, чтобы [украинские власти] их потом распотрошили и продали их органы на рынок Израиля, США, либо напрямую, либо через Косово», — заявил Антон Бредихин Пятому каналу. О том, что на Украине могут торговать человеческими органами заявлялось и ранее. Так, политолог Сергей Расторгуев заявил о трансплантации органов украинских бойцов миллионерам с Запада, напоминает телеканал 360. Также о продаже органов солдат ВСУ рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.