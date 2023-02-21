В Кремле раскрыли, зачем экстренно соберутся Госдума и Совфед

Экстренное собрание Госдумы и Совета Федерации будет посвящено официальному утверждению документа о приостановке участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решение о приостановке участия РФ в ДСНВ должно быть утверждено российским парламентом. Для этого и планируется собрание Госдумы и Совфеда», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что президент России Владимир Путин оперативно внесет документ об этом решении в парламент. Также Песков отверг мнения о том, что Россия заранее предупреждала США о приостановке своего участия в СНВ-III.
Ранее стало известно, что Совет Федерации России собирает экстренное совещание 22 февраля. Сообщалось, что на нем будет рассмотрен ряд оперативных вопросов. Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 21 февраля объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.
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