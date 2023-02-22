Медведев рассказал, почему Россия не может сдаться в СВО

Медведев: Россию порвут на части, если она не победит в спецоперации
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ХХ съезд партии
Дмитрий Медведев заявил о непобедимости России Фото:
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Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III

Россия будет защищаться любым оружием, в том числе и ядерным, в случае угрозы поражения. В противном случа страны Запада «порвут ее на части». Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: „Победить Россию на поле боя невозможно“. Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились», — написал Медведев в telegram-канале. По его словам, если Россия не добьется победы в спецоперации на Украине и все остановит, то страну «порвут на части». Конфликт может закончиться, когда США прекратят поставки оружия ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает VSE42.ru. Это соглашение между Россией и США предусматривает сокращение ядерного оружия. Комитет Госдумы по международным делам одобрил инициативу, ожидается дальнейшее рассмотрение.

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Россия будет защищаться любым оружием, в том числе и ядерным, в случае угрозы поражения. В противном случа страны Запада «порвут ее на части». Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: „Победить Россию на поле боя невозможно“. Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились», — написал Медведев в telegram-канале. По его словам, если Россия не добьется победы в спецоперации на Украине и все остановит, то страну «порвут на части». Конфликт может закончиться, когда США прекратят поставки оружия ВСУ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает VSE42.ru. Это соглашение между Россией и США предусматривает сокращение ядерного оружия. Комитет Госдумы по международным делам одобрил инициативу, ожидается дальнейшее рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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