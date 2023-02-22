Медведев рассказал, почему Россия не может сдаться в СВО

Медведев: Россию порвут на части, если она не победит в спецоперации

22 февраля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о непобедимости России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия приостановила участие в Договоре СНВ-III Россия будет защищаться любым оружием, в том числе и ядерным, в случае угрозы поражения. В противном случа страны Запада «порвут ее на части». Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: „Победить Россию на поле боя невозможно“. Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились», — написал Медведев в telegram-канале . По его словам, если Россия не добьется победы в спецоперации на Украине и все остановит, то страну «порвут на части». Конфликт может закончиться, когда США прекратят поставки оружия ВСУ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает VSE42.ru. Это соглашение между Россией и США предусматривает сокращение ядерного оружия. Комитет Госдумы по международным делам одобрил инициативу, ожидается дальнейшее рассмотрение.

Россия будет защищаться любым оружием, в том числе и ядерным, в случае угрозы поражения. В противном случа страны Запада «порвут ее на части». Об этом сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В.Путин: „Победить Россию на поле боя невозможно“. Именно с этим связано приостановление (пока) СНВ-3. Пусть потерявшие связь с реальностью элиты в США думают о том, чего они добились», — написал Медведев в telegram-канале. По его словам, если Россия не добьется победы в спецоперации на Украине и все остановит, то страну «порвут на части». Конфликт может закончиться, когда США прекратят поставки оружия ВСУ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), передает VSE42.ru. Это соглашение между Россией и США предусматривает сокращение ядерного оружия. Комитет Госдумы по международным делам одобрил инициативу, ожидается дальнейшее рассмотрение.