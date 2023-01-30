Гастроэнтеролог рассказала о неожиданной пользе кофе

Гастроэнтеролог Марченко: кофе снижает риск развития онкологии

31 января 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Врач заявила, что можно пить до четырех чашек кофе в день Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кофе препятствует развитию онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на печень. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. «Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток», — сказала Марченко в интервью радио Sputnik. По ее словам, от кофе не стоит ждать лечебного эффекта. Напиток не вредит печени, можно употреблять до четырех чашек в день, сказала врач. Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им обезболивающие и жаропонижающие, сказал URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщала, что вредно злоупотреблять кофе в холодную погоду. Особенно это касается людей с гипертонией, сказала она.

Кофе препятствует развитию онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на печень. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. «Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток», — сказала Марченко в интервью радио Sputnik. По ее словам, от кофе не стоит ждать лечебного эффекта. Напиток не вредит печени, можно употреблять до четырех чашек в день, сказала врач. Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им обезболивающие и жаропонижающие, сказал URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщала, что вредно злоупотреблять кофе в холодную погоду. Особенно это касается людей с гипертонией, сказала она.