30 января 2023

Гастроэнтеролог рассказала о неожиданной пользе кофе

Гастроэнтеролог Марченко: кофе снижает риск развития онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по обжарке кофе Bow Jones Coffee. Екатеринбург, кофе, кофемашина
Врач заявила, что можно пить до четырех чашек кофе в день Фото:

Кофе препятствует развитию онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на печень. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

«Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток», — сказала Марченко в интервью радио Sputnik.

По ее словам, от кофе не стоит ждать лечебного эффекта. Напиток не вредит печени, можно употреблять до четырех чашек в день, сказала врач.

Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им обезболивающие и жаропонижающие, сказал URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщала, что вредно злоупотреблять кофе в холодную погоду. Особенно это касается людей с гипертонией, сказала она.

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Кофе препятствует развитию онкологических заболеваний и оказывает положительное влияние на печень. Об этом сказала врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. «Кофе называют онкопротектором, то есть этот напиток может снизить риск развития онкологических заболеваний. Это происходит за счет того, что употребление кофе стимулирует защитные свойства организма в плане устойчивости к механизмам перерождения клеток», — сказала Марченко в интервью радио Sputnik. По ее словам, от кофе не стоит ждать лечебного эффекта. Напиток не вредит печени, можно употреблять до четырех чашек в день, сказала врач. Кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им обезболивающие и жаропонижающие, сказал URA.RU врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщала, что вредно злоупотреблять кофе в холодную погоду. Особенно это касается людей с гипертонией, сказала она.
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