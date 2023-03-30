30 марта 2023

Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Приезжим из России не хотят продлить туристическое пребывание в Аргентине Фото:

Россияне начали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России, которые приезжали в страну рожать. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

«Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой вынесения отрицательных решений по продлению туристического пребывания. Пока речь идет о нескольких десятках случаев», — рассказал Георгий Полин ТАСС.

Отказы получают вновь прибывшие граждане РФ, некоторым выдают предписание покинуть страну под угрозой депортации. Также миграционные власти Аргентины отменяют ранее выданные виды на жительство и не оформляют новые. Свои действия они поясняют положением о безвизовых поездках, по которому россияне могут пребывать в Аргентине не более 90 дней. Однако, как отметил Полин, в 2022 году россиянам продляли туристическое пребывание без проблем.

В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. После этого власти заявили, что отзывают вид на жительство у гражданок РФ, которые получили его из-за родов в Аргентине, после чего покинули страну.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Россияне начали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России, которые приезжали в страну рожать. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин. «Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой вынесения отрицательных решений по продлению туристического пребывания. Пока речь идет о нескольких десятках случаев», — рассказал Георгий Полин ТАСС. Отказы получают вновь прибывшие граждане РФ, некоторым выдают предписание покинуть страну под угрозой депортации. Также миграционные власти Аргентины отменяют ранее выданные виды на жительство и не оформляют новые. Свои действия они поясняют положением о безвизовых поездках, по которому россияне могут пребывать в Аргентине не более 90 дней. Однако, как отметил Полин, в 2022 году россиянам продляли туристическое пребывание без проблем. В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. После этого власти заявили, что отзывают вид на жительство у гражданок РФ, которые получили его из-за родов в Аргентине, после чего покинули страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...