Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

31 марта 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Приезжим из России не хотят продлить туристическое пребывание в Аргентине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне начали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России, которые приезжали в страну рожать. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин. «Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой вынесения отрицательных решений по продлению туристического пребывания. Пока речь идет о нескольких десятках случаев», — рассказал Георгий Полин ТАСС. Отказы получают вновь прибывшие граждане РФ, некоторым выдают предписание покинуть страну под угрозой депортации. Также миграционные власти Аргентины отменяют ранее выданные виды на жительство и не оформляют новые. Свои действия они поясняют положением о безвизовых поездках, по которому россияне могут пребывать в Аргентине не более 90 дней. Однако, как отметил Полин, в 2022 году россиянам продляли туристическое пребывание без проблем. В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. После этого власти заявили, что отзывают вид на жительство у гражданок РФ, которые получили его из-за родов в Аргентине, после чего покинули страну.

Россияне начали получать массовые отказы в продлении туристического пребывания в Аргентине на фоне скандала с беременными из России, которые приезжали в страну рожать. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин. «Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой вынесения отрицательных решений по продлению туристического пребывания. Пока речь идет о нескольких десятках случаев», — рассказал Георгий Полин ТАСС. Отказы получают вновь прибывшие граждане РФ, некоторым выдают предписание покинуть страну под угрозой депортации. Также миграционные власти Аргентины отменяют ранее выданные виды на жительство и не оформляют новые. Свои действия они поясняют положением о безвизовых поездках, по которому россияне могут пребывать в Аргентине не более 90 дней. Однако, как отметил Полин, в 2022 году россиянам продляли туристическое пребывание без проблем. В феврале миграционная служба Аргентины не пустила в страну шесть беременных россиянок из-за подозрений в ложной цели визита. После этого власти заявили, что отзывают вид на жительство у гражданок РФ, которые получили его из-за родов в Аргентине, после чего покинули страну.