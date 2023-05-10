Швейцария готова отправить 8 млрд долларов РФ на восстановление Украины

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Швейцария признала законным отправить российские деньги на восстановление Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Швейцарии признали юридически возможным отправить 8 миллиардов долларов средств Центробанка России на восстановление Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии. Уточняется, что средства взяты не с замороженных российских активов.

«Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины», — заявил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. В сообщении портала правительства Швейцарии уточнили, что общая сумма резервов и активов ЦБ РФ, находящихся в стране, составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков. Кроме того, служба сообщает, что следует отличать суммы замороженных российских средств и активов от денег Центробанка.

Ранее стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на восемь миллиардов долларов, пишет MK.RU. В Еврокомиссии заявили, что активы придется вернуть России после завершения спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Швейцарии признали юридически возможным отправить 8 миллиардов долларов средств Центробанка России на восстановление Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства экономики Швейцарии. Уточняется, что средства взяты не с замороженных российских активов. «Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ для восстановления Украины», — заявил пресс-секретарь минэкономики Швейцарии РИА Новости. В сообщении портала правительства Швейцарии уточнили, что общая сумма резервов и активов ЦБ РФ, находящихся в стране, составляет примерно 7,4 млрд швейцарских франков. Кроме того, служба сообщает, что следует отличать суммы замороженных российских средств и активов от денег Центробанка. Ранее стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на восемь миллиардов долларов, пишет MK.RU. В Еврокомиссии заявили, что активы придется вернуть России после завершения спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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