Mash: в Тверской области по подозрению в шпионаже задержан украинец

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
У задержанного нашли четыре телефона и портативную радиостанцию Фото:

В Тверской области, у воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины. При нем нашли четыре телефона и портативную радиостанцию, передает telegram-канал Mash.

«По нашей информации, 43-летний Руслан пытался тайком пробраться к запретной территории. На подходах к ограде его заметили караульные полки и тут же вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала предполагаемого диверсанта», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что задержанный оказался украинцем, который приехал из Хмельницкой области. На российской территории занимался продажей древесины. Кроме того, при задержании у него нашли три сенсорных телефона, один кнопочный, портативная радиостанция, пауэрбанк и немного еды.

URA RU направило запрос в пресс-службу ФСБ России для уточнения сведений. Ответа пока не последовало.

Ранее ФСБ задержала жителя одной из стран СНГ на российско-грузинской границе по обвинению в шпионаже. Его причастность в действиях в пользу Украины выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, напоминает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области, у воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины. При нем нашли четыре телефона и портативную радиостанцию, передает telegram-канал Mash. «По нашей информации, 43-летний Руслан пытался тайком пробраться к запретной территории. На подходах к ограде его заметили караульные полки и тут же вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала предполагаемого диверсанта», — написали в telegram-канале. Уточняется, что задержанный оказался украинцем, который приехал из Хмельницкой области. На российской территории занимался продажей древесины. Кроме того, при задержании у него нашли три сенсорных телефона, один кнопочный, портативная радиостанция, пауэрбанк и немного еды. URA RU направило запрос в пресс-службу ФСБ России для уточнения сведений. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ задержала жителя одной из стран СНГ на российско-грузинской границе по обвинению в шпионаже. Его причастность в действиях в пользу Украины выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...