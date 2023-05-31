Mash: в Тверской области по подозрению в шпионаже задержан украинец 31 мая 2023 в 18:05 Размер текста - 17 + У задержанного нашли четыре телефона и портативную радиостанцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тверской области, у воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины. При нем нашли четыре телефона и портативную радиостанцию, передает telegram-канал Mash. «По нашей информации, 43-летний Руслан пытался тайком пробраться к запретной территории. На подходах к ограде его заметили караульные полки и тут же вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала предполагаемого диверсанта», — написали в telegram-канале. Уточняется, что задержанный оказался украинцем, который приехал из Хмельницкой области. На российской территории занимался продажей древесины. Кроме того, при задержании у него нашли три сенсорных телефона, один кнопочный, портативная радиостанция, пауэрбанк и немного еды. URA RU направило запрос в пресс-службу ФСБ России для уточнения сведений. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ задержала жителя одной из стран СНГ на российско-грузинской границе по обвинению в шпионаже. Его причастность в действиях в пользу Украины выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, напоминает телеканал 360. В Тверской области, у воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины. При нем нашли четыре телефона и портативную радиостанцию, передает telegram-канал Mash. «По нашей информации, 43-летний Руслан пытался тайком пробраться к запретной территории. На подходах к ограде его заметили караульные полки и тут же вызвали группу быстрого реагирования, которая и задержала предполагаемого диверсанта», — написали в telegram-канале. Уточняется, что задержанный оказался украинцем, который приехал из Хмельницкой области. На российской территории занимался продажей древесины. Кроме того, при задержании у него нашли три сенсорных телефона, один кнопочный, портативная радиостанция, пауэрбанк и немного еды. URA RU направило запрос в пресс-службу ФСБ России для уточнения сведений. Ответа пока не последовало. Ранее ФСБ задержала жителя одной из стран СНГ на российско-грузинской границе по обвинению в шпионаже. Его причастность в действиях в пользу Украины выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, напоминает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям