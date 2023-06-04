Военкоры показали видео с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке

Моменты боев с украинскими диверсантами в селе Новая Таволжанка в Белгородской области попали на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Кадры боев с украинскими диверсантами прямо на улицах Новой Таволжанки в Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Видео, предположительно, снято мирным жителем. Однако военный корреспондент Александр Конц усомнился в правдоподбности кадров. По его словам, в Новой Таволжанке сейчас вряд ли есть интернет. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о боях в селе, передает телеканал 360. Губернатор понадеялся, что члены ДРГ будут уничтожены. Обновлено в 20:23. Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова местных жителей, сообщает, что в населенном пункте нет домов, которые показаны на видео.