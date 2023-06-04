Военкоры показали видео с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке

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В Новой Таволжанке идут бои, сообщает «Военный Осведомитель» Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Моменты боев с украинскими диверсантами в селе Новая Таволжанка в Белгородской области попали на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Кадры боев с украинскими диверсантами прямо на улицах Новой Таволжанки в Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Видео, предположительно, снято мирным жителем.

Однако военный корреспондент Александр Конц усомнился в правдоподбности кадров. По его словам, в Новой Таволжанке сейчас вряд ли есть интернет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о боях в селе, передает телеканал 360. Губернатор понадеялся, что члены ДРГ будут уничтожены.

Обновлено в 20:23. Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова местных жителей, сообщает, что в населенном пункте нет домов, которые показаны на видео.

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Моменты боев с украинскими диверсантами в селе Новая Таволжанка в Белгородской области попали на видео. Кадры опубликовал telegram-канал «Военный Осведомитель». «Кадры боев с украинскими диверсантами прямо на улицах Новой Таволжанки в Белгородской области», — говорится в telegram-канале. Видео, предположительно, снято мирным жителем. Однако военный корреспондент Александр Конц усомнился в правдоподбности кадров. По его словам, в Новой Таволжанке сейчас вряд ли есть интернет. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал о боях в селе, передает телеканал 360. Губернатор понадеялся, что члены ДРГ будут уничтожены. Обновлено в 20:23. Telegram-канал SHOT, ссылаясь на слова местных жителей, сообщает, что в населенном пункте нет домов, которые показаны на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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