Медведев предложил передавать в зону СВО конфискованное у браконьеров оружие

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Конфискованное у браконьеров оружие можно передать в зону СВО, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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По всей России есть значительное количество конфискованного имущества, которое было изъято у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. В это имущество входит техника, которая потенциально может быть использована во военных операциях. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками.

«Техника, изъятая у браконьеров, имеет потенциал использования в зоне СВО», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза РФ. Он добавил,что необходимо принять решение на федеральном уровне, так как ответственность за реализацию конфискованного имущества лежит на федеральных ведомствах. Медведев предложил генеральной прокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе вместе с региональными органами принять меры в кратчайшие сроки для разрешения этой ситуации. Кроме того, Министерству обороны следует сотрудничать с ними и принять необходимые меры для эффективного передачи такой техники российским вооруженным силам, заключил зампред.

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По всей России есть значительное количество конфискованного имущества, которое было изъято у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. В это имущество входит техника, которая потенциально может быть использована во военных операциях. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. «Техника, изъятая у браконьеров, имеет потенциал использования в зоне СВО», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза РФ. Он добавил,что необходимо принять решение на федеральном уровне, так как ответственность за реализацию конфискованного имущества лежит на федеральных ведомствах. Медведев предложил генеральной прокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе вместе с региональными органами принять меры в кратчайшие сроки для разрешения этой ситуации. Кроме того, Министерству обороны следует сотрудничать с ними и принять необходимые меры для эффективного передачи такой техники российским вооруженным силам, заключил зампред.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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