Медведев предложил передавать в зону СВО конфискованное у браконьеров оружие

04 июля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Конфискованное у браконьеров оружие можно передать в зону СВО, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По всей России есть значительное количество конфискованного имущества, которое было изъято у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. В это имущество входит техника, которая потенциально может быть использована во военных операциях. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. «Техника, изъятая у браконьеров, имеет потенциал использования в зоне СВО», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза РФ. Он добавил,что необходимо принять решение на федеральном уровне, так как ответственность за реализацию конфискованного имущества лежит на федеральных ведомствах. Медведев предложил генеральной прокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе вместе с региональными органами принять меры в кратчайшие сроки для разрешения этой ситуации. Кроме того, Министерству обороны следует сотрудничать с ними и принять необходимые меры для эффективного передачи такой техники российским вооруженным силам, заключил зампред.

По всей России есть значительное количество конфискованного имущества, которое было изъято у браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. В это имущество входит техника, которая потенциально может быть использована во военных операциях. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками. «Техника, изъятая у браконьеров, имеет потенциал использования в зоне СВО», — заявил Медведев. Видео совещания опубликовано в telegram-канале зампреда Совбеза РФ. Он добавил,что необходимо принять решение на федеральном уровне, так как ответственность за реализацию конфискованного имущества лежит на федеральных ведомствах. Медведев предложил генеральной прокуратуре, ФСБ и Федеральной таможенной службе вместе с региональными органами принять меры в кратчайшие сроки для разрешения этой ситуации. Кроме того, Министерству обороны следует сотрудничать с ними и принять необходимые меры для эффективного передачи такой техники российским вооруженным силам, заключил зампред.