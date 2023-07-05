В США заявили, что Украина рискует остаться без боеприпасов к системам ПВО

ISW: интенсивность атак РФ не позволяет Западу пополнять запасы ПВО Украины вовремя

05 июля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Украинская ПВО не справляется с атаками России, сообщил Дуглас Барри Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не успевает поставлять Украине боеприпасы к системам ПВО, пока Россия наращивает интенсивность атак на поле боя. Киев рискует остаться без боеприпасов для подобных систем. Об этом сообщил военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри. «Украина не успевает пополнять запасы боекомплектов для ПВО. Украина рискует остаться без боеприпасов к системам ПВО, так как российские атаки усиливаются, а западные партнеры не успевают поставлять такое количество боеприпасов», — рассказал Барри. Его слова приводит немецкое издание Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Барри уточнил, что поставки на поле боя занимают слишком много времени. По его словам, перевооружение занимает около трех лет. Аналитик рассказал, что хоть Запад и пытается налаживать поставки боеприпасов, когда-нибудь снаряды закончатся. В начале июня 2023 года ВКС России был нанесен удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, передает RT. Политолог, председатель крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказывал, что США не успевают перевооружить Украину. По его словам, Штаты склонят Киев к переговорам, чтобы «накачать» страну новым оружием, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад не успевает поставлять Украине боеприпасы к системам ПВО, пока Россия наращивает интенсивность атак на поле боя. Киев рискует остаться без боеприпасов для подобных систем. Об этом сообщил военный аналитик Института изучения войны (ISW) Дуглас Барри. «Украина не успевает пополнять запасы боекомплектов для ПВО. Украина рискует остаться без боеприпасов к системам ПВО, так как российские атаки усиливаются, а западные партнеры не успевают поставлять такое количество боеприпасов», — рассказал Барри. Его слова приводит немецкое издание Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Барри уточнил, что поставки на поле боя занимают слишком много времени. По его словам, перевооружение занимает около трех лет. Аналитик рассказал, что хоть Запад и пытается налаживать поставки боеприпасов, когда-нибудь снаряды закончатся. В начале июня 2023 года ВКС России был нанесен удар по средствам ПВО украинских войск, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, передает RT. Политолог, председатель крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо рассказывал, что США не успевают перевооружить Украину. По его словам, Штаты склонят Киев к переговорам, чтобы «накачать» страну новым оружием, сообщает телеканал 360.