Боец из зоны СВО похвастался оружием, которое он сделал для борьбы с украинскими БПЛА

29 июля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Россиянин модернизировал пулеметную установку, которая способна сбивать беспилотники Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий с позывным «Охотник» вместе с товарищами модернизировал пулеметную установку для борьбы с беспилотниками. О преимуществах обновления рассказал сам военный. «Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — передает Минобороны России слова «Охотника» в своем telegram-канале . Отмечается, что такая установка была создана для борьбы с низколетящими беспилотниками. После сбития беспилотника военные стараются зафиксировать его, продолжил «Охотник». При поражении 10 дронов можно рассчитывать на госнаграду. Во время боев на Украине стали часто использоваться беспилотники. Их производство стоит дешевле, чем поражаемые цели. Для подавления беспилотников используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО и пулеметы.

Военнослужащий с позывным «Охотник» вместе с товарищами модернизировал пулеметную установку для борьбы с беспилотниками. О преимуществах обновления рассказал сам военный. «Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — передает Минобороны России слова «Охотника» в своем telegram-канале. Отмечается, что такая установка была создана для борьбы с низколетящими беспилотниками. После сбития беспилотника военные стараются зафиксировать его, продолжил «Охотник». При поражении 10 дронов можно рассчитывать на госнаграду. Во время боев на Украине стали часто использоваться беспилотники. Их производство стоит дешевле, чем поражаемые цели. Для подавления беспилотников используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО и пулеметы.