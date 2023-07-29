Боец из зоны СВО похвастался оружием, которое он сделал для борьбы с украинскими БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, беспилотник, nato, ввс сша, mq-9 reaper
Россиянин модернизировал пулеметную установку, которая способна сбивать беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий с позывным «Охотник» вместе с товарищами модернизировал пулеметную установку для борьбы с беспилотниками. О преимуществах обновления рассказал сам военный.

«Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — передает Минобороны России слова «Охотника» в своем telegram-канале. Отмечается, что такая установка была создана для борьбы с низколетящими беспилотниками.

После сбития беспилотника военные стараются зафиксировать его, продолжил «Охотник». При поражении 10 дронов можно рассчитывать на госнаграду.

Во время боев на Украине стали часто использоваться беспилотники. Их производство стоит дешевле, чем поражаемые цели. Для подавления беспилотников используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО и пулеметы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащий с позывным «Охотник» вместе с товарищами модернизировал пулеметную установку для борьбы с беспилотниками. О преимуществах обновления рассказал сам военный. «Благодаря их доработкам упростилось управление крупнокалиберным пулеметом и уменьшилась его отдача. Теперь бойцы с легкостью поражают и дроны, и квадрокоптеры, летящие над самой землей», — передает Минобороны России слова «Охотника» в своем telegram-канале. Отмечается, что такая установка была создана для борьбы с низколетящими беспилотниками. После сбития беспилотника военные стараются зафиксировать его, продолжил «Охотник». При поражении 10 дронов можно рассчитывать на госнаграду. Во время боев на Украине стали часто использоваться беспилотники. Их производство стоит дешевле, чем поражаемые цели. Для подавления беспилотников используются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ПВО и пулеметы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...